Bormida, Daniele Galliano confermato sindaco: inizia il suo mandato “bis”

Bormida. Daniele Galliano, sindaco uscente di Bormida, è stato confermato alla guida del piccolo paese dell’entroterra superando la concorrenza di Bruna Cambise.

Per Galliano inizia quindi ufficialmente il secondo mandato da primo cittadino: “Questi cinque anni sono volati, nonostante l’impegno mai venuto meno a favore della realtà che ho avuto l’onore di amministrare dal 2014. Appena sono stato eletto ho dovuto subito affrontare i problemi finanziari del Comune. Devo ammettere che non è stato facile riportare l’ente in attivo, ma con caparbietà e oculatezza ci siamo riusciti” aveva detto alla vigilia del voto.

“I progetti da attuare sono ancora molti ed è per questo che sono felice di proseguire il mio lavoro con una squadra che vede alcune riconferme e qualche novità significativa” conclude il sindaco.