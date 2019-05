Borgio Verezzi. Consegnata la Bandiera Verde alle scuole medie. Il riconoscimento è stato consegnato nel cortile della scuola alla presenza di tutti gli alunni, della responsabile della struttura scolastica Paola Carrara, del referente il progetto Luca Puppo, per l’amministrazione comunale era presente l’assessore Pier Luigi Ferro. La Fee Liguria, infine, era rappresentata dalla vice presidente sig.ra Savastano.

Il progetto prevedeva, nell’ambito dell’educazione ambientale, un particolare lavoro di conoscenza e di tutela degli antichi sentieri che da Borgio salgono a Verezzi. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire gli aspetti geologici del territorio, conoscere la vegetazione che si incontra e di imparare a pulirle questi percorsi, eliminando i residui di plastica lasciati da qualche turista distratto.

“La certificazione Bandiera Verde, – hanno fatto sapere dalla scuola, – mette un sigillo prestigioso all’attività formativa degli studenti attraverso un progetto che viene certificato dagli eco-comitati della Fee”.

Particolarmente soddisfatto del lavoro svolto l’assessore Pier Luigi Ferro, che ha dichiarato: “L’amministrazione comunale sostiene volentieri i progetti che tutelano l’ambiente e iniziative come questa rendono merito alla scuola perchè far conoscere, far attraversare e se il caso pulire gli antichi sentieri, è un mezzo valorizzare la natura e la cultura locale, importante è che operazioni come questa possano proseguire anche nel futuro”.