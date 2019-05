Borghetto, torna operativa la sede della polizi locale dopo la rimozione di amianto

Borghetto Santo Spirito. “E’ tornata nuovamente operativa la sede della Polizia Locale cittadina che si era temporaneamente trasferita nei locali in uso al Centro Anziani per poter realizzare importanti e improcrastinabili lavori di rimozione di manufatti in amianto”. Ad annunciarlo è il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“In occasione del riallestimento è stata anche rivista la disposizione degli spazi ed è stata ampliata ed ottimizzata la rete informatica. Entro la fine della prossima settimana tornerà nella sua sede abituale anche il Centro Anziani che, a sua volta, era stato ospitato nei locali della Protezione Civile” prosegue il sindaco.

“Un ringraziamento particolare va, oltre alla Polizia Municipale che pur operando in una sede provvisoria ha fatto in modo che non ne risentisse in negativo il servizio, sia al Centro Anziani che alla Protezione Civile che si sono resi disponibili a concedere i loro spazi per consentire l’esecuzione di questi lavori anche se, grazie ad un ottima organizzazione, i disagi sono stati il più possibile contenuti” conclude Canepa.