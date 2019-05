Borghetto, schianto sulla rampa di ingresso della A10: donna in codice rosso, feriti anche due bambini

Borghetto Santo Spirito. E’ di tre feriti, due bambini e una donna in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente verificatosi qualche minuto prima delle 15 sulla rampa di ingresso della A10 a Borghetto Santo Spirito.

La donna, circa 40 anni, era al volante di un furgoncino quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la rampa ed è andata a schiantarsi contro il guard rail.

A bordo con lei c’erano due bambini di 4 e 12 anni. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Immediati i soccorsi anche per la donna, le cue condizioni sono parse da subito più gravi del previsto: un’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto l’ha portata al Santa Corona in codice rosso.