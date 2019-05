Borghetto, le minoranze interrogano il sindaco: “Il muro del giardino di via Marexiano sarà abbattuto?”

Borghetto Santo Spirito. Ieri i consiglieri dei gruppi di minoranza “In Cammino” Giancarlo Maritano e Maria Grazia Oliva e di “Liberiamo Borghetto” Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi hanno presentato al sindaco Giancarlo Canepa un’interrogazione “riguardante alcune voci circolanti in paese secondo le quali la maggioranza starebbe valutando un intervento sul muro di via Marexiano che delimita il giardino ove in passato si sono svolte diverse manifestazioni”.

“Si tratta di un muro sul quale già in passato sono stati effettuati interventi di ripristino a seguito del danneggiamento da parte di un albero che cresce proprio a ridosso dello stesso.

La cosa preoccupante, a nostro avviso, sta nel fatto che le voci di paese darebbero l’abbattimento del muro come ‘cosa già decisa’. E che tutto ciò, se fosse vero, andrebbe a rovinare la privacy di uno degli ultimi angoli storici di Borghetto, teatro negli anni di svariati eventi culturali”.

Per questi motivi i consiglieri hanno chiesto al primo cittadino “di essere informati ufficialmente sulle reali intenzioni della maggioranza, e soprattutto di interpellare e coinvolgere tutti i gruppi consiliari nella discussione e nella decisione al fine di optare per una scelta condivisa nell’interesse del paese e della cittadinanza”.