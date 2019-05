Bombardier, il candidato sindaco di Quiliano Fersini: “Pronti a sostenere ogni iniziativa in aiuto dei lavoratori”

Quiliano. Anche Rodolfo Fersini, candidato sindaco della lista “Quiliano Domani”, interviene in merito alla vicenda della Bombardier di Vado Ligure.

“Il lavoro è un diritto che consente libertà e dignità senza il quale non è possibile avere prospettive per il futuro. Per questo ci impegniamo a sostenere tutte le iniziative anche sovracomunali volte alla soluzione della crisi in atto alla Bombardier”.

“Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori che difendono il proprio posto di lavoro, i lavoratori di Bombardier rappresentano una eccellenza nel loro settore di produzione. Il territorio non può sopportare ulteriori eventuali licenziamenti, auspichiamo che la vertenza si chiuda con soluzioni che possano mantenere e consolidare gli attuali livelli occupazionali”, conclude Rodolfo Fersini.