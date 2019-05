Blue Week Outdoor, Laigueglia premia l’istituto comprensivo “Quartiere Moretta” di Alba

Laigueglia. Si è concluso con la premiazione da parte dell’assessore allo sport Lino Bersani la prima esperienza di “Baia del Sole Blue Week Outdoor“, da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo “Quartiere Moretta” di Alba.

Dopo l’educational dello scorso maggio 2018, che ha coinvolto una classe pilota, gli studenti albesi tornano a Laigueglia come testimonial dei pacchetti esperenziali incentrati su sport-natura-cultura che le amministrazioni comunali di Alassio e Laigueglia sotto la regia del Centro Studi Sul Turismo dell’Istituto Alberghiero Giancardi intendono promuovere per ampliare l’offerta della bassa stagione.

L’opzione è quella di organizzare vacanze studio “in riva al mare”, per gli studenti di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia e in un prossimo futuro anche per i bacini d’utenza stranieri del nostro segmento climatico-balneare: Germania, Austria, Svizzera e Paesi Bassi.

“Le proposte di soggiorni d’istruzione sono finalizzati a capitalizzare, – come sottolineano gli ideatori di Baia del Sole Blue Week Outdoor, – ai fini della pratica sportiva, l’enorme patrimonio ambientale, culturale e turistico della Baia del Sole: dagli sport outdoor alle rilevanze storico artistiche dei nostri borghi marinari e della rete museale del ponente Ligure”.

Il concept prevede la costruzione di un network in grado di associare imprese e territori al fine di creare servizi turistici innovativi da offrire nelle fiere e nei workshop dedicati al mercato delle gite scolastiche e del segmento sportivo outdoor.

I nuovi prodotti turistici sono frutto della partnership tra il Centro Studi del “Giancardi” e le amministrazioni comunali della “ Baia del Sole”, del Liceo Sportivo G. Bruno di Albenga, della rete d’Impresa Qui Laigueglia, della ADS Mestei e Segnue e di Laigueglia Bike & Wellness e sono supportati dal punto di vista tecnico-sportivo dagli istruttori e dagli esperti Eliana Narizzato, Massimo Cogliati, Michelle Tronconi.

Il primo test e la relativa custumer satisfaction, ha confermato le straordinarie potenzialità del prodotto “Baia del Sole Blue Week Outdoor”, ora il timing del progetto prevede un workshop in autunno dove saranno ospiti tuor operator, opinion leader, blogger del segmento outdoor e i Coordinatori di Scienze motorie degli Uffici Scolastici Regionali del nord Italia.

L’ideazione e il lancio dei nuovi prodotti è coordinato dai docenti del Centro studi sul turismo del “Giancardi” Massimo Sabatino, Antonella Annitto e Franco Laureri.