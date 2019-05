Finale Ligure. Allarme per due biker caduti all’ora di pranzo sui sentieri del finalese. Ad avere la peggio è stata una ragazza caduta nella zona dell’ex base Nato che ha rimediato un trauma cranico.

Per soccorrerla, vista la zona molto impervia dove si era infortunata, sono stati mobilitati i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e l’elicottero Drago. Quando la ragazza, non senza difficoltà, è stata raggiunta è stata poi accompagnata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Foto 2 di 2



L’altro biker caduto (recuperato nella zona di Orco Feglino), un ragazzo, è stato invece accompagnato in codice giallo all’ospedale pietrese, sempre per un trauma cranico, ma di entità non troppo grave.