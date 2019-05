Bergeggi, Roberto Arboscello confermato sindaco con l’85% delle schede

Bergeggi. Si è completato a tempo di record lo spoglio delle schede elettorali nei seggi di Bergeggi. Ieri era già stato toccato e superato il quorum necessario a confermare, almeno per quel primo momento, il secondo mandato di Roberto Arboscello quale sindaco della cittadina rivierasca. Una conferma però “congelata” dalla necessità di verificare che la maggior parte delle schede fosse valida.

Dal conteggio iniziato oggi alle 14 è emerso che l’85.54 per cento delle schede conteneva voti per la lista “Uniti per Bergeggi” di Arboscello; delle restanti, il 9.74 per cento erano bianche e il 4.72 per cento nulle.

Foto 1 di 1

Ultimato anche il conteggio delle preferenze, che fa registrare questi dati: Sauro Anaclerio 25 voti, Alice Bianchini 25 voti, Riccardo Borgo 26 voti, Mara Cervetto 10 voti, Lorenzo Ciocchi 32 voti, Carmine D’Antonio 57 voti, Stefano La Malfa 13 voti, Mauro Perria 23 voti, Maria Rebagliati 65 voti, Sarah Susini 13 voti.