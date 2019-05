Bene la Don Dagnino in Serie C2, Bormidese al tappeto in C1

Bormida. Nell’ultimo atto del terzo turno di Serie C1, tutto facile per l’Araldica Castagnole Lanze con una Sommariva Bormidese in emergenza. Problemi alla schiena per capitan Gaggero che lascia il posto in battuta prima ad Ascheri e poi a Rosso. Finisce a zero per Marenco e compagni.

Il tabellino:

Araldica Castagnole Lanze-Sommariva Bormidese 11-0

Araldica Castagnole Lanze: Stefano Marenco, Emmanuele Giordano, Enrico Musto, Mario Bassino (Simone Chiarla).

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Lorenzo Ascheri, Franco Rosso, Pietro Besana.

Arbitro: Stefano Castellotto.

I risultati della 3ª giornata:

Barbero Albese-Monastero Dronero 11-7

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Polisportiva Pieve di Teco 10-11

Torfit Langhe e Roero Canalese-Bubbio 2-11

Ultreia et Suseia-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-9

Araldica Castagnole Lanze-Sommariva Bormidese 11-0

La classifica: Bubbio 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Barbero Albese, Polisportiva Pieve di Teco, Monastero Dronero, Araldica Castagnole Lanze 2, Torfit Langhe e Roero Canalese, Ultreia et Suseia 1, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma della 4ª giornata:

giovedì 16 maggio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

venerdì 17 maggio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Araldica Castagnole Lanze

sabato 18 maggio ore 15 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Barbero Albese

domenica 19 maggio ore 15 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Ultreia et Suseia

domenica 19 maggio ore 15.30 a Bormida: Sommariva Bormidese-Torfit Langhe e Roero Canalese

In Serie C2 netto successo della Don Dagnino che si isola al comando del girone B. Secca sconfittta per la Spec, che incappa così nel primo sto stagionale.

I tabellini:

Taggese-Spec 11-1

Taggese: Gabriele Riva, Cristian Brusco, Davide Giuffra, Roberto Papa.

Spec: Giovanni Bertone, Andrea Diana, Manuel Defabri, Mattia Defabri.

Arbitro: Giovanni Olivieri.

Tavole-Don Dagnino 2-11

Tavole: Federico Macario, Riccardo Ansaldo, Ludovico Tortonesi, Leonardo Trucco (Simone Savio).

Don Dagnino: Miki Capato, Davide Somà, Danilo Stalla (Andrea Bertola), Alessandro Cardone.

Arbitro: Piera Basso.

I risultati della 3ª giornata:

Centro Incontri-Caraglio 11-3

Peveragno-San Biagio 11-9

Taggese-Spec 11-1

Tavole-Don Dagnino 2-11

ha riposato: San Leonardo

La classifica: Don Dagnino 3, Caraglio, Spec, Taggese 2, San Biagio, Centro Incontri, Peveragno 1, Tavole, San Leonardo 0.

Il programma della 4ª giornata:

domenica 19 maggio ore 15 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Tavole

domenica 19 maggio ore 15 a Imperia: San Leonardo-Peveragno

lunedì 20 maggio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Taggese

lunedì 20 maggio ore 21 a Ceva: Spec-Centro Incontri

riposa: Caraglio