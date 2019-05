Beccato a spacciare eroina da agenti in borghese, fugge e li aggredisce: arrestato ad Albenga

Albenga. Resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le accuse delle quali deve rispondere un tunisino di 46 anni, Makrem Ferkiki, che ieri pomeriggio è stato arrestato dalla polizia locale di Albenga.

L’arresto ha preso le mosse da un servizio di controllo in borghese effettuato dagli agenti della municipale ai quali alcuni cittadini avevano segnalato una serie di movimenti sospetti compiuti dallo straniero intorno al quale c’era uno strano via vai di persone.

Proprio durante il servizio di monitoraggio, i vigili hanno sorpreso Ferkiki cedere una dose di eroina a due persone, nella zona della stazione ferroviaria. A quel punto sono stati bloccati sia gli acquirenti che il pusher. Lo straniero, però, ha cercato di sfuggire al controllo scappando e colpendo con un calcio uno degli agenti.

A quel punto, in accordo con il pm di turno Chiara Venturi, per il tunisino sono scattate le manette. Questa mattina l’uomo è stato processato per direttissima in tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto e gli ha imposto il divieto di dimora in Provincia di Savona.

Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, l’avvocato Giovanni Stagnaro, il processo è stato rinviato al prossimo 12 giugno.