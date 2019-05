Basket Ceriale in doppia semifinale

Ceriale. Altra ottima stagione per le formazioni giovanili del Basket Ceriale, con il gruppo 2002/2003 che approda alle semifinali regionali sia nel campionato Under 16 che in quello Under 18.

Nel campionato Under 16, riservato all’annata 2003, il passaggio è stato agevole: il gruppo, già campione regionale nel 2018 e nel 2017, ha superato facilmente Recco ed ha centrato l’obiettivo di entrare nuovamente almeno tra le prime quattro della regione, dove in semifinale incontrerà ora la SBDB Spezia che ha battuto Loano in due incontri ed è quest’anno ancora imbattuta, proprio come i giovani cerialesi.

Per quanto riguarda l’Under 18, invece, grande soddisfazione per quella che nei fatti sarebbe stata una stagione decisamente difficile da pronosticare ad inizio anno; partiti per fare esperienza in un campionato affrontato praticamente due anni sottoleva, Ceriale si trova anche qui tra le prime quattro squadre della regione dopo aver battuto Auxilium Genova in gara 3, al termine di una serie giocata quasi sempre punto a punto. Anche qui caso vuole che Ceriale affronti la stessa società che si troverà ad affrontare nel campionato Under 16, ovvero la Scuola Basket Diego Bologna La Spezia.

Raggiante coach Pietro Romano al termine delle due serie playoff, dove proverà a ripercorrere i successi con le annate 1991, 1995 e 1998: “È sempre un’emozione essere tra le migliori della regione! I ragazzi sono sempre attenti e questo si nota soprattutto quando dobbiamo affrontare difese più tattiche, che potrebbero mettere in difficoltà una squadra giovane come la nostra, ma che in realtà riusciamo ad affrontare sempre meglio. Volevo inoltre ringraziare il numeroso pubblico che in casa ci segue sempre con grande passione e che sono sicuro che apprezzi il fatto che i ragazzi non si risparmino mai giocando sempre al massimo e sempre uniti, cosa che secondo me vale ancora più di una vittoria. Ora ci aspettano due semifinali, coincidenza vuole con la stessa società, in cui cercheremo di onorare ogni partita, sapendo che soprattutto con l’Under 18 troveremo una squadra di caratura superiore alla nostra”.