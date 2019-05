Cairo Montenotte. Nulla da fare per la Cairese contro i Brothers, domenica 12 maggio, per il campionato di Serie C.

Sul diamante di casa i valbormidesi si schierano con Baisi sul monte, Bonifacino a ricevere, Torello in prima base, Bloise in seconda, Bellino in interbase, Zaharia in terza base, Berretta battitore designato e in campo esterno Gandolfo, Sechi e a destra l’esordiente classe 2004 Castagneto.

La formazione che scende in campo è inedita a causa delle numerose indisponibilità, ma per le prime tre riprese dà l’illusione di porsela giocare alla pari. Al quarto inning però un calo del lanciatore partente apre la strada alla fuga dei genovesi, aiutati in fase difesa dalla prestazione maiuscola di Benvenuto che concederà solo quattro valide nella sua shutout (non ha concesso punti agli avversari) che si compirà al settimo inning con il decimo punto per i Brothers, determinante per la manifesta superiorità.

C’è amarezza in casa cairese per l’atteggiamento troppo passivo dimostrato in campo. Dopo una discreta partenza l’entusiasmo dei biancorossi è sparito, lasciando il controllo della gara agli avversari con troppa facilità, anche dopo l’entrata in campo del rilievo Buschiazzo.

Bisognerà lavorare duro in settimana per riscattare la brutta prestazione e sabato 18 maggio, sempre a Cairo, alle ore 15, arriveranno i Rebels di Avigliana con i quali i biancorossi si contendono il quarto posto.

Domenica 19 maggio la formazione cairese Under 15 andrà a far visita al Fossano, per una sfida che potrebbe riaprire il campionato. I ragazzi condotti da Pascoli e De Bon stanno lavorando duramente per riuscire a mettere i bastoni tra le ruote alla prima forza del campionato.