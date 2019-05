Bardineto, si parte con la stagione funginea: in vendita i tesserini autorizzativi

Bardineto. Il Consorzio Altopiano Bardinetese comunica ufficialmente l’apertura della stagione funginea 2019. Tutti gli amanti della ricerca dei funghi avranno quindi la possibilità, a partire da domenica 5 maggio, di acquistare i tesserini autorizzativi.

L’autorizzazione per la raccolta di funghi sarà in vendita nella sede consortile che si trova in via A. Roascio (ex asilo A. Mazza), dalle ore 9,00 alle ore 11.

L’acquisto dei tesserini sarà anche possibile anche nelle sottoelencate attività bardinetesi: Bar Dotto, Bar De Nei, Panetteria Piccolo Forno. Fuori da Bardineto, si possono acquistare presso Bar Il Bivio (Toirano) e presso il ferramenta De.Sca (Località Martinetto).

Inoltre per alcune tipologie di tesserini è possibile l’acquisto online sul sito www.consorzioaltopianobardinetese.it. “Si ricorda che sul territorio consortile, è obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento ad alta visibilità come previsto dal vigente regolamento (art. 12 SICUREZZA). Ricordiamo che i tesserini sono annuali ed è previsto un costante servizio di vigilanza sulle autorizzazioni” spiega il presidente Mariangela Mattiauda.