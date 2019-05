Bardineto, Franca Mattiauda sindaco per la terza volta

Bardineto. Franca Mattiauda si conferma sindaco di Bardineto per la terza volta.

La sua lista “Noi con voi per Bardineto” ha ottenuto il 59,32 per cento dei voti (261) contro il 40,68 per cento (179 voti) dell’avversario Bruno Ferrecchi di “Impegno Comune per Bardineto”.

La lista di Mattiauda è composta da: Silverio Bruno Balbis, Mario Basso detto Marietto, Massimiliano Ferraro, Carlo Franchelli, Loredana Franchelli, Valentina Franchelli, Paolo Mattiauda, Lucrezia Nari, Domenico Pati, Serena Zunino.

Il primo cittadino è in carica dal 2009.