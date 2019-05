Bando Fermenti, Battelli (M5S): “Dal Governo 16 mln per progetti di rinascita nostre comunità”

Liguria. “Giovani liguri fatevi avanti, è tempo di tirar fuori dagli armadi non solo giubbotti per questo freddo anomalo ma sopratutto idee e proposte per dare risposta ai problemi che affliggono le nostre comunità”. Così il presidente della commissione per le politiche Ue della Camera, il pentastellato Sergio Battelli, annuncia la pubblicazione, da parte del governo, del bando “Fermenti”, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni per sostenere progetti e iniziative sociali, culturali, ambientali.

“Nello specifico le sfide sociali alle quali dare risposta sono: uguaglianza per tutti i generi, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio, autonomia, welfare, benessere e salute. In ballo ci sono 16 milioni di euro. Uno stanziamento non da poco”.

“Il bando è rivolto non ai singoli ma a ‘gruppi informali’, costituiti da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, oppure alle ‘Associazioni temporanee di scopo’. È proprio sulla condivisione di idee, esperienze e competenze che, secondo noi, si fonda il cambiamento e la rinascita della nostra società”.