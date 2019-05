Avvocato sospeso per sei mesi dall’attività: dal gip per spiegare la su versione sulle contestazioni

Savona. Ha risposto alle domande del gip Fiorenza Giorgi l’avvocato Paolo Botasso, il legale del foro di Cuneo colpito invece da una misura interdittiva di sospensione temporanea dall’attività per sei mesi con l’accusa di patrocinio infedele e favoreggiamento nell’ambito dell’indagine della guardia di finanza per bancarotta, riciclaggio, intestazione fittizia e truffa in relazione alla gestione di alcune società e cooperative che ha portato in manette Oscar Gallo e Federico Botta.

Secondo quanto trapelato, l’avvocato ha dato la sua versione dei fatti per difendersi dalle accuse (il giudice però avrebbe fatto rilevare che contrasterebbe con quello che risulta dalle intercettzioni telefoniche).

Il legale è stato colpito da una misura interdittiva perché, oltre che di Botta, era il difensore di Andrea Alluigi, arrestato a gennaio scorso sempre dai finanzieri savonesi con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento della S.L. Sport Srl, una società che avrebbe fatto proprio capo a Botta. Gli inquirenti ipotizzano che Botasso (come emergerebbe da alcune intercettazioni ambientali) si sia maggiormente preoccupato di tutelare la posizione di quest’ultimo piuttosto che quella di Alluigi, che in quel momento era in carcere (dove si trova ancora oggi).