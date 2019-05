Savona. L’Avis provinciale sta cercando di sviluppare sul territorio della provincia di Savona una importante iniziativa rivolta ai giovani dai 18 a 35 anni: la costituzione del “Gruppo giovani AVIS” della provincia di Savona, un gruppo che potrà organizzare iniziative culturali, concerti e incontri sul tema della donazione.

Il gruppo potrà essere anche promotore ed organizzatore di iniziative per attirare nuovi donatori e nuovi volontari. Vi sarà un’ampia libertà per realizzare eventi e attività ludiche, sportive, formative e ricreative. Sarà aperto a tutti i giovani soci Avis dai 18 ai 35 anni e potrà collaborare con Avis a tutti i livelli.

Foto 2 di 2



Il primo incontro si terrà il 24 maggio alle 18.30 presso la sede dell’Avis provinciale in via Famagosta 1 a Savona. In questo pomeriggio insieme si potrà definire un primo programma di attività sul territorio. Al termine dell’incontro Avis provinciale di Savona sarà lieta di offrire a tutti i partecipanti un buffet con un brindisi finale per festeggiare l’avvio dei lavori del Gruppo giovani.

Tra le attività previste sicuramente sarà confermata la seconda edizione di “Se sei sano come un pesce, tuffati a donare!” una giornata dedicata ai donatori e volontari Avis al parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale (nelle foto l’edizione del 14 luglio 2018)

I donatori Avis della provincia di Savona sono 6.726 (al 31 dicembre 2018) per un totale di 7269 tra soci donatori e volontari. Le sacche di sangue intero raccolte in Avis nel 2018 sono 8620, quelle raccolte al centro trasfusionale (di San Paolo e Santa Corona) sono: 1344 di sangue intero, 969 di plasma e 28 di multicomponent, per un totale di 10.961 unità.

Il calendario annuale delle donazioni (in allegato) è anche sul sito www.avisprovincialesavona.it/ e mensilmente viene ripubblicato anche su Facebook. Le giornate di raccolta in Avis del 2018 sono state 769. Le raccolte straordinarie vengono effettuate due volte l’anno al campus di Savona, nel periodo estivo o in caso di emergenza sangue. L’Avis in provincia di Savona ha 26 centri di raccolta accreditati.

Per informazioni: savona.provinciale@avis.it – www.avisprovincialesavona.it – 019.813874 – www.facebook.com/avisprovincialesavona