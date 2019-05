Autostrade, ecco i cantieri in programma nella settimana 20-26 maggio

Savona. Autostrade ha comunicato i cantieri in programma nella prossima settimana, dal 20 al 26 maggio, e che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato).

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona: tra Ceva e Millesimo, deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019;

Direzione Torino: tra Millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud): tra San Bartolomeo e Andora dal km 99+240 al km 95+330 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico dal 20/05/2019 al 24/05/2019; tra Andora e Albenga, dal km 90+330 al km 87+390 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Vallon d’Armè dal 20/05/2019 al 24/05/2019; tra Finale Ligure e Spotorno, dal km 58+015 al km 56+275 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Orco dal 13/05/2019 al 17/05/2019; tra Spotorno e Savona, dal km 52+260 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Fornaci dal 20/05/2019 al 24/05/2019.

Direzione Francia (carreggiata Nord): tra Spotorno e Finale Ligure, dal km 56+275 al km 58+015 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Orco dal 20/05/2019 al 24/05/2019.