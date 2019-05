Autorità di Sistema Portuale, Giovanni Satta nominato componente del comitato di gestione

Regione. Il presidente di Regione Liguria ha firmato oggi il decreto di designazione del professor Giovanni Satta quale componente di competenza regionale nel comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Satta sostituisce il professor Francesco Parola, docente di economia e gestione delle imprese di trasporto, che ha rassegnato le dimissioni in quanto nominato tra i 14 esperti componenti della struttura tecnica di missione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, organismo di indirizzo e pianificazione in materia infrastrutturale.

“Ringrazio il professor Parola per l’impegno profuso nell’ambito del comitato di gestione dell’Autorità Portuale e rivolto al professor Satta l’augurio di buon lavoro”, afferma il presidente di Regione Liguria.

Nel decreto di nomina si sottolinea che il professor Satta è “persona idonea a ricoprire l’incarico in quanto esperta e qualificata nel settore dell’economia dei trasporti e portuale per l’attività di ricercatore presso l’Università degli Studi di Genova e con conoscenze acquisite in tali materie per gli incarichi ricoperti, le pubblicazioni e le funzioni di responsabile scientifico”. Secondo quanto previsto dalla legge 84/94, i membri del Comitato durano in carica per un quadriennio rinnovabile una sola volta.