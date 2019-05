Auto ribaltata sull’Aurelia a Bergeggi: due feriti

Bergeggi. Un incidente stradale si è verificato sulla via Aurelia a Bergeggi.

Secondo quanto riferito, pochi minuti dopo le 19 un’auto si sarebbe ribaltata nel tratto compreso tra Spotorno e Bergeggi, nei pressi dell’area camper.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze della croce rossa di Vado Ligure.

Per fortuna gli occupanti del veicolo non hanno riportato ferite particolarmente gravi e perciò sono stati trasferiti in codice giallo al San Paolo di Savona.