Associazione Cresci, rinnovato il consiglio direttivo: Carlo Mantero confermato presidente

Savona. Martedì 30 aprile l’associazione Cresc.i si è riunita presso la sede di via Amalfi a Savona per l’annuale assemblea ordinaria e per l’approvazione del bilancio d’esercizio anno 2018.

In concomitanza si sono effettuate anche le elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo e del collegio dei revisori. A seguito delle votazioni le nuove cariche risultano le seguenti. Fanno parte del consiglio direttivo: Carlo Mantero che è stato rieletto presidente dell’associazione; Luca Despini, vice presidente; Antonio De Luca, tesoriere. I consiglieri sono: Marco Venzano, Alberto Caneto, Domenico Restuccia, Vincenza Penna, Antonio Chicchiriccò, Onorio Bertolini, Mariagrazia Delfino, Roberto Bragantini, Alessandro Oderda, Lucia Mlac,

Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente Claudio Sabbatini e dai revisori Giuseppe Testa e Cristina Giovannacci e dai supplenti Isa Reverdito e Cristina Manlio. I consulenti di zona sono Claudio Oldano, Giorgio Ravera e Domenica Papale. Il consulente medico è il dottor Amnon Cohen.

“Ci teniamo in particolare a sottolineare che per i molteplici progetti di cui beneficiano i piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, nel 2018 sono stati impiegati poco più di 90 mila euro così come avviene da diversi anni”.