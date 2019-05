Arte Ginnastica - Trofeo Riviera delle Palme: un grande successo!

Lo scorso weekend, sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 si è svolta la prima edizione del Trofeo di ginnastica ritmica “Riviera delle Palme”, organizzato dall’A.S.D. Arte Ginnastica, settore della nostra Polisportiva del Finale.

Questo debutto, avvenuto nel Palasport di Loano, ha superato ogni aspettativa sotto tutti i punti di vista, dalla qualità dell’organizzazione alla precisione nella gestione di ogni aspetto.

Nelle due giornate, hanno gareggiato 240 atlete, protagoniste di oltre 600 esercizi, il tutto nel rispettato dei tempi, con precisione e senza nessuna sbavatura del programma, anzi addirittura, nella seconda giornata, questo meraviglioso trofeo, si è concluso persino con circa mezz’ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista.

Contandole insieme alla nostra Arte Ginnastica, erano ben 17 le società sportive iscritte: Arte Ginnastica, Ginnastica Saluzzo, Ginnastica Ligure Albenga, Auxilium Genova, Ginnastica Rivoli, Viridis San Remo, Riviera dei Fiori di Sanremo e Taggia, Mater di Sanremo, Dreaming Gymnastic di Ameglia, Casati di Arcore, Ginnastica Alba, Audax Quinto, Ginnastica Opera di Roma, Cor Arenal Tenerife, Polisportiva Carignano, Società Ginnastica Nizza Monferrato e Polisportiva Maremola Pietra Ligure.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono stati, i premi conquistati dalle nostre giovani atlete, allenate dalle sorelle Violante, in questo eccezionale trofeo:

Livello esordienti categoria allieve:

– SALVI ALICE, 3^ nel corpo libero, e 2^ nella fune;

Esordienti categoria junior:

– MASSA FEDERICA e TIPOLI MARTINA, 1° posto a pari merito nel corpo libero;

– MASSA FEDERICA, 1^ alla palla;

– TIPOLI MARTINA, 1^ al cerchio;

Livello medio categoria allieve:

– FASOLO EVA, 1^ a corpo libero;

– FASOLO EVA, 1^ al cerchio;

Categoria junior:

– BENNE DEBORA, 1^ alla fune;

– BENNE DEBORA, 5^alla palla;

Categoria senior:

– BOIGA CARLOTTA, 3^ alla palla;

– BOIGA CARLOTTA, 3^ alle clavette;

Livello avanzato categoria A1:

– BRUZZO FRANCESCA, 3^ alla fune;

– BRUZZO FRANCESCA, 1^ al cerchio;

– CANCELLARA ISABEL, 1^ alla palla;

Categoria allieve:

– BALDINI FEDERICA, 3^ alla fune;

– BALDINI FEDERICA, 3^ alla palla;

Categoria junior:

– PESCE MARTINA, 3^ alla palla;

– PESCE MARTINA, 1^al nastro.

Ottime prestazioni anche per:

– CHIOLA ELENA;

– RONCO GAIA;

– LANTERI SARA;

– MINA SOFIA;

– KODRA GRETA;

– MIHUTA ROBERTA;

– BERTA LAVINIA;

– GAROFALO ALESSANDRA;

– NUMEROSO ANTONIETTA;

– CALLIKU GRETA;

– GABOSSI ASJA;

– RAMÓ ANNA;

– ANTONELLI CAMILLA;

– FAMULARO GIULIA;

– BOLLA ALESSIA;

– CORTI IVANOVA ELISA;

– CAMPANA GINEVRA;

– CAFFARENA EMMA;

– SCARAMOZZI GIORGIA;

che si sono fatte valere nel livello esordienti.

Ottimo esordio per XHAKOSI SARA e BAYOUMI SARA, che hanno disputato la loro primissima gara.

– purtroppo ZANOLLA LETIZIA ha dovuto abbandonare il campo gara all’ultimo minuto per un’indisposizione fisica, ma avrebbe dovuto gareggiare nel livello avanzato categoria A1.

Ospite d’onore del Trofeo è stata Barbara Filiou, olimpionica 2012 Londra e 2016 Rio, che ci ha onorato della sua esibizione alla palla durante il Galà di sabato sera e che ci teniamo ancora a ringraziare.

I nostri più sentiti ringraziamenti inoltre vanno alla Professoressa Rausa Alessandra che ha saputo gestire alla perfezione la giuria, e a Fabio Gaggioli che ha diretto con la sua voce inconfondibile l’evento, oltre che a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento e a tutte le associazioni partecipanti.

In generale la soddisfazione per l’eccezionale riuscita del Torneo, è stata grande per le nostre Andrea e Carlotta Violante, le due colonne portanti dell’A.S.D. Arte Ginnastica, ma anche per le tantissime atlete provenienti da tutte queste società, che hanno potuto conquistare una vera pioggia di premi, per ogni attrezzo e per ogni anno di nascita e che hanno avuto modo di trascorrere un bel weekend all’insegna dello sport.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti gli assessori allo Sport del Comune ospitante, Loano, e del Comune in cui opera la nostra Arte Ginnastica, Finale Ligure, e quindi rispettivamente Remo Zaccaria e Claudio Casanova, affiancati da un personaggio di incredibile spessore, quale è l’illustre Professore Salvatore Finocchiario, dal 2009 presidente dell’AVIS Finale Ligure, plurilaureato, donatore di sangue e docente di educazione fisica in pensione.

Non solo il Trofeo Riviera delle Palme è destinato a diventare un appuntamento fisso dello sport ligure negli anni a venire, ma per la prossima edizione (che indicativamente si terrà di nuovo verso la fine di maggio) si prevedono iscrizioni addirittura triplicate rispetto a questo già grande successo. E “la voce per eccellenza” della ritmica in Italia, Fabio Gaggioli, conferma la sua presenza come speaker anche per l’anno prossimo.

Nel frattempo, Arteginnastica si prepara al prossimo appuntamento, presso il palasport “Alessia Berruti” di Finale Ligure, con il Torneo Sociale: riservato alle atlete iscritte a questa ASD, si svolgerà il 9 giugno e vedrà le agoniste impegnate in esibizioni nelle quali presenteranno gli esercizi in vista dei prossimi campionati nazionali e le non agoniste invece in gara tra loro.

La Polisportiva del Finale si complimenta col suo settore Arte Ginnastica per l’ineccepibile organizzazione di questo evento!