“Ars Olearia”, due libri sulla storia dell’olio e sullo sviluppo della coltivazione in Liguria

Si intitolano “Ars Olearia” e sono due tomi, I e II, che contengono i testi delle relazioni presentate al convegno internazionale di studi “Olivo e olio in Liguria e nella regione mediterranea dal medioevo ai nostri giorni”, svoltasi a Sanremo e Taggia nel maggio 1017. Saranno presentati sabato 1 giugno ad Imperia, alle 11,45 presso L’Isola Mediterranea, nell’ambito del festival dedicato all’editoria, ma sono già in distribuzione, editi dal Cesa, il Centro studi per la storia dell’alimentazione e della cultura materiale.

Il primo volume, dal titolo Dall’oliveto al mercato del medioevo, ha la prefazione di Franco Cardini ed è curato da Irma Nasi, docente di storia medievale all’Università di Torino. Raccoglie dieci saggi che esaminano diversi aspetti della storia dell’olio d’oliva. Si spazia dal suo commercio navale tra Mediterraneo e Nord Europa, l’utilizzo a fini liturgici e rituali, la sua valenza spirituale. Si parla anche degli altri importanti usi dell’olio, da quello combustibile a quello industriale, per la preparazione dei saponi e in cosmesi. Saggi che documentano fonti letterarie, arte, elemento fondamentale che ha attraversato le civiltà, non solo mediterranee, per arrivare alla attuale fortuna alimentare.

Il secondo volume, curato da Alessandro Carassale, storico dell’Università di Genova, e Carlo Littardi, fondatore e presidente del Centro studi e ricerche per le palme di Sanremo, ha l’introduzione di Riccardo garosci ed ha, come sottotitolo, Dall’oliveto al mercato in età moderna e contemporanea. In questo volumi sono raccolti 14 saggi che trattano lo sviluppo della coltivazione dell’olio d’oliva in Liguria e nell’area mediterranea, la sua commercializzazione, la modernizzazione del paesaggio, il cambiamento produttivo tra ‘Ottocento e ‘Novecento e, ovviamente, il cambio di passo nella filosofia alimentare, facendo diventare l’olio extravergine un caposaldo della filosofia culturale e benefica della dieta mediterranea. Due libri da leggere.

