Arrestato per il furto di una bici e per detenzione di cocaina: patteggia

Albenga. Alla fine di aprile era finito in manette ad Albenga per il furto di una bici e per detenzione di tre grammi di cocaina. Questa mattina, per quella vicenda, un marocchino di 34 anni, Omar Bouslhane, ha patteggiato un anno di reclusione e 600 euro di multa.

Ad arrestarlo erano stati i carabinieri di Albenga allertati da una chiamata al 112 di una coppia di turisti tedeschi che avevano segnalato il furto della loro bicicletta prelevata dal porta pacchi dell’auto, parcheggiato davanti ad un ristorante.

Immediatamente erano scattate le ricerche da parte dei militari che, poco dopo, avevano individuato sul lungocenta un extracomunitario che fuggiva proprio in sella alla bicicletta segnalata, ancora con la catena attaccata, ma rotta. Il marocchino era stato subito bloccato e perquisito ed era stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e un coltello.

Per questo era stato quindi arrestato per furto, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di coltello. La bicicletta era stata restituita ai cittadini tedeschi che si erano complimentati con gli uomini dell’Arma per la celerità dell’intervento.

L’arresto del marocchino era stato convalidato dal giudice Giorgia Felisatti che gli aveva imposto la misura del divieto di dimora in provincia di Savona.