Argento ai campionati italiani di scherma per Enea Bruzzone della Leon Pancaldo

RICCIONE – E’ giunto al termine il 56° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – trofeo “Kinder +Sport” rassegna tricolore under14 . Il PlayHall di Riccione ha visto complessivamente in pedana 3165 atleti. Si tratta del dato più alto registrato dal Gran Premio Giovanissimi, superando quello del 2014 quando protagonisti furono 3128 atleti.

Nella categoria maschietti, tra i 192 spadisti in gara, a vincere è stato Nicolò Sonnessa del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima che, in finale, ha avuto la meglio per 10-8 sul ligure Enea Bruzzone della Scuola di Scherma Leon Pancaldo. In semifinale Sonnessa aveva fermato sul 10-3 Salvatore Sciuto dell’Accademia Greco di Caltagirone, mentre Enea Bruzzone aveva avuto ragione di Riccardo Magni del Circolo Schermistico Forlivese per 10-5.

Foto 3 di 9

















Ottimi sono stati i risultati degli altri atleti della Polisportiva del Finale Sez. scherma Leon pancaldo contando che la regione Liguria ha vinto solo due medaglie tutte d’argento una con BRUZZONE ENEA ( Polisportiva del Finale sez. scherma leon pancaldo) e l’altra con MADRIGNANI BENEDETTA (Circolo scherma La Spezia ).

Per la Polisportiva del Finale sez. scherma gli atleti partecipanti sono BRUZZONE ENEA – OTTOLIA MADDALENA – CAVALERI MARSON BEATRICE – SIRELLO ARIANNA – GOSIO GIULIA – BRAGATO LETIZIA – DE FERRO DORIAN – ORIOLI SEBASTIANO.