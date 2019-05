Aree ex Tirreno Power, Fersini: “Con Vernazza e Campus universitario si apre una nuova era”

Quiliano. E’ stato annunciato che nelle aree ex Tirreno Power oltre alla ditta Vernazza e alla sua scuola di formazione per gruisti anche l’Iniversità dislocherà laboratori in quell’area. “Questo è lo sviluppo che vogliamo” dichiara Rodolfo Fersini, “che sa coniugare occupazione, formazione e lavoro buono”.

Si chiude un triste capitolo “la mia amministrazione si impegna a monitorare che quanto dichiarato si realizzi nel più breve tempo possibile” aggiunge il candidato sindaco della lista “Quiliano Domani”.

“Finalmente” conclude Fersini “si apre una nuova era” conclude il candidato sindaco quilianese.