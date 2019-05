Savona. Si è svolto a Genova il 19 maggio il campionato regionale di tiro con l’arco 3D. Palcoscenico della manifestazione è stata la collina del Righi, per una giornata di sport complicata da condizioni meteo non certo ottimali per una competizione all’aperto.

“Gara con pioggia martellante – raccontano gli Arcieri granatiere – con il fango ha messo a dura prova le capacità di equilibrio dei partecipanti. Si scivolava sul fango come sul ghiaccio, ma ci si sporcava molto di più. Il fango dappertutto, indumenti, frecce, archi avevano cambiato colore”.

Due le categorie impegnate, Under 20 e Senior, con classifiche separate maschili e femminili. Per gli Arcieri granatiere ottima Arianna Salerno, seconda negli Under 20, e Daniele Fiorito, terzo nella stessa categoria in campo maschile. La squadra senior, poi, era composta da Ezio Ferraris, Alessandro Giacchino, Tiziano Marconcini, Marina Atzeni, Bruno Li Calsi.