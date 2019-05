Anziani portati a votare con l’auto del Comune, De Vincenzi: “Gesto di umanità, solidarietà ai dipendenti oggetto di indagine”

Pietra Ligure. La denuncia dell’On. Sara Foscolo sulle presunte irregolarità legate alle operazioni di voto a Pietra Ligure diventa un caso politico: “Alcuni elettori con difficoltà negli spostamenti sarebbero stati accompagnati nei seggi per esprimere le loro preferenze da un’auto del Comune, guidata da dipendenti dell’ente, che però non avrebbero avuto nessuna autorizzazione per effettuare questo servizio” le parole della candidata sindaco pietrese.

E il pm Chiara Venturi ha chiesto alla polizia municipale di fare accertamenti in merito alle denuncia presentata.

Questa mattina non si è fatta attendere la risposta del sindaco Luigi De Vincenzi, fresco vincitore delle elezioni comunali e nel suo primo giorno di lavoro da neo primo cittadino afferma: “Voglio esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza, unitamente a quella di tutta la mia squadra, ai dipendenti del Comune di Pietra Ligure che, a seguito di una denuncia dell’on. Sara Foscolo, si sono ritrovati ad essere oggetto di indagine della Procura per aver accompagnato a votare, con i mezzi del Comune, anziani in difficoltà per raggiungere le sedi di voto ubicate in zone collinari”.

“Un semplice gesto di umanità, nato come risposta spontanea ad una richiesta di nostri cittadini, a dir poco travisato e distorto”.

“Una pagina infelice” conclude il sindaco pietrese.