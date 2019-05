Andora, oggetto simile ad una granata rinvenuto in un’isola ecologica a Molino Nuovo

Andora. Allarme bomba in localitá Molino Nuovo, ad Andora. È scattato in serata, intorno alle 18,30.

A lanciarlo è stato un signore, non residente ad Andora, che abita in zona. Si è recato a buttare alcune bottiglie di vetro nell’isola ecologica di via Molineri, ma quando ha raggiunto la “campana” e l’ha aperta, ha notato una strana presenza.

Ha scorto un oggetto apparentemente molto simile ad una bomba (forse una granata), lo ha preso in mano, ha visto che la “linguetta” era ancora attaccata e ha sentito che era pesante.

Allarmato dalla possibilità che potesse pertanto trattarsi di un ordigno inesploso ha subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati i carabinieri, i vigili del fuoco e la croce bianca (in via precauzionale).

La zona è stata chiusa momentaneamente al traffico pedonale e veicolare in attesa di capire l’origine dell’oggetto rinvenuto e la sua eventuale pericolosità.