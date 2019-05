Andora, “Non solo erbacce”: festa ambientale al parco delle farfalle

Andora. Festa ambientale oggi al Parco delle Farfalle, protagonisti gli alunni delle 18 classi delle scuole Primarie via Cavour, Molino Nuovo e di Stellanello che concluderanno un percorso didattico con la festa “Non solo erbacce”. Ben 300 bambini saranno impegnati in una giornata di giochi da intendersi sempre a tema ambientale che sono il momento conclusivo del percorso didattico coordinato dalle maestre di Simonetta Bertolino e Giovanna Fechino.

“Durante l’anno scolastico le classi hanno creato laboratori, workshop e altri progetti volti a valorizzare le caratteristiche di piante che vengono generalmente considerate erbacce, ma che in realtà hanno valore sia in cucina che in altri ambiti – spiegano le insegnanti – Il gioco sarà un momento per fissare le informazioni acquisite a scuola che faranno parte della formazione personale dei bambini, ma anche delle famiglie sempre molto collaborative” .

Durante l’evento verrà consegnata la Bandiera Verde alle Primarie di via Cavour e di Molino Nuovo che hanno conquistato il prestigioso riconoscimento FEE assegnato nell’ambito del progetto Eco-Schools, un programma internazionale di certificazione che viene consegnato annualmente a quelle scuole che in Italia si distinguano per i progetti didattici finalizzati alla tutela ambientale.

“Le scuole di Andora e il Comune stanno realizzando un importante lavoro per promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico e della quotidianità – ha spiegato pochi giorni fa Albina Savastano, rappresentante per la Liguria della FEE alla Festa musicale delle scuole Secondarie di Primo Grado Benedetto Croce, dove ha consegnato la Bandiera verde ai ragazzi delle scuole Medie – La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile. Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde”.