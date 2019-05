Andora. La lista Andora Più – Demichelis Sindaco a sostegno del sindaco di Andora Mauro Demichelis alle elezioni comunali di domenica 26 maggio ha incontrato le associazioni sportive.

“Una massiccia partecipazione di associazioni sportive ieri sera, per ringraziarle del grande lavoro che abbiamo realizzato insieme in questi anni con ‘Andora Comune Europeo dello Sport’ la nuova palestra della scuola, il campo da calcio in erba sintetica, e la messa in sicurezza di una buona parte delle nostre strutture sportive”, spiega il sindaco Mauro Demichelis.

“Abbiamo illustrato il nostro programma confermando che si proseguirà in questo percorso di rinnovamento di tutte le altre strutture sportive, valorizzando il territorio. Il rinnovamento continua” conclude il primo cittadino uscente e candidato per il mandato bis.