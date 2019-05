Andora, l’assessore Nasi (Andora Più): “Grande attenzione per Molino Nuovo, tanti interventi realizzati”

Andora. “In questi anni, l’amministrazione comunale ha riservato una grande attenzione per Molino Nuovo”. A parlare è Maria Teresa Nasi, assessore comunale uscente ad Andora, candidata nella lista Andora Più – Demichelis Sindaco alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, originaria della frazione di Molino Nuovo.

“Lo affermo da residente della frazione, oltre che da amministratore pubblico: la zona è stata oggetto di interventi di rinnovamento senza precedenti, in questi ultimi cinque anni. È stata rifatta completamente tutta la pavimentazione della strada di Molino, dissestata da anni, sono state sbloccate le pratiche relative ai permessi di agibilità delle cooperative, è stata realizzata una nuova fermata dell’autobus e sono state aumentate le corse dei mezzi pubblici, è stata in parte sistemata la borgata che ospita il Presepe Vivente, manifestazione di richiamo organizzata da Andora Più”.

“È stato aperto un nuovo centro sociale, che mancava nella frazione, come punto ricreativo per le persone di una certa età. Inoltre, proprio in questi giorni prendono il via i lavori per la rotonda per girare verso la zona dove stanno le cooperative, opera da tempo richiesta dal territorio”.

“Fatti, non parole, che evidenziano l’attenzione riservata a Molino Nuovo, così come al resto del territorio andorese. Un’opera di rinnovamento avviata, che continueremo ancora. Chi afferma diversamente, o non abita ad Andora, o è male informato”, ha concluso Nasi.

La lista “Andora Più – Demichelis Sindaco” affronterà questi argomenti e i progetti futuri nell’incontro convocato alle Opere Parrocchiali di San Pietro la sera di lunedì 20 maggio.