Andora. E’ iniziato con un ricordo dello scrittore Andrea G Pinketts da parte del sindaco Mauro Demichelis, l’anteprima del Festival AG Noir di Andora al Salone del Libro di Torino.

Credendo nel binomio turismo e cultura, questo pomeriggio nella Sala Superfestival (padiglione 3) del Lingotto il Comune ligure ha animato, con l’associazione C|E Contemporary, la conferenza “Criminalità e scelte investigative tra finzione e realtà” presenti noti investigatori e criminologi italiani quali Alessandro Meluzzi psichiatra, scrittore e opinionista televisivo, Biagio Carillo tenente colonnello dell’Arma, scrittore, Roberto Centazzo, ispettore superiore della Polizia di Stato.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis, invitato al Salone quale ideatore del Festival, ha aperto la conferenza con un ricordo dello scrittore Andrea G Pinketts recentemente scomparso.

“Andora al Salone del Libro si è fatta conoscere come una località turistica e balneare in grado di far nascere progetti culturali importanti tali da conquistare una ribalta nazionale – ha dichiarato Mauro Demichelis – E’ uno dei tanti semi che abbiamo gettato per far conoscere Andora che al pubblico di Torino stata presentata anche con la proiezione di alcune immagini del nostro litorale e dell’entroterra.Doveroso l’omaggio alla grande generosità umana e al talento di Andrea G Pinketts”.

C|E Contemporary ha presentato la collaborazione con la Casa editrice Il Rio che dal 2019 è partner tecnico del Festival AG Noir e valorizzerà la raccolta con i dieci racconti vincitori del concorso letterario che quest’anno ha selezionato 50 racconti partecipanti da tutta Italia.