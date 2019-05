Andora, fatta brillare dagli artificieri la “bomba” trovata in un cassonetto

Andora. E’ stato fatto brillare questa mattina dagli artificieri il presunto ordigno ritrovato pochi giorni fa in una “campana” per la raccolta del vetro a Molino Nuovo ad Andora.

Gli specialisti sono giunti ad Andora questa mattina provenienti da Torino. Dopo aver raggiunto l’area del ritrovamento, presidiata in via precauzionale dai carabinieri, gli operatori hanno prelevato l’oggetto, lo hanno trasferito in luogo sicuro e successivamente l’hanno “disinnescato”.

Eliminata ogni fonte di potenziale pericolo, resta da capire l’origine della “bomba”.

A lanciare l’allarme era stato un signore, non residente ad Andora, ma che abita in zona. Si era recato a buttare alcune bottiglie di vetro nell’isola ecologica di via Molineri, quando tra i bidoni ha notato una strana presenza.

Ha scorto un oggetto apparentemente molto simile ad una bomba (forse una granata), lo ha preso in mano, ha visto che la sicura era ancora attaccata e ha sentito che era pesante. Allarmato dalla possibilità che potesse pertanto trattarsi di un ordigno inesploso ha subito allertato i soccorsi. Sul posto si erano recati i carabinieri, i vigili del fuoco e la croce bianca (in via precauzionale).

Da allora, l’isola ecologica è stata recintata in attesa di capire l’origine dell’oggetto rinvenuto e la sua eventuale pericolosità. Il mistero sarà svelato domani con l’arrivo degli artificieri.