Andora, fasi finali per l’aggiudicazione del servizio dell’asilo nido

Andora. Alle fasi finali la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione dell’Asilo Nido di Andora. Gli uffici stanno completando l’iter di legge necessario all’affidamento ufficiale che si preannuncia nel segno della continuità.

Il 2 maggio scorso, infatti, sono state esaminate le offerte arrivate sul portale Mepa. La Cooperativa Sociale Diana, che già gestiva di Nido di Andora, unica partecipante, ha presentato un nuovo progetto organizzativo e didattico e un’offerta di 395.749,00 al netto dell’Iva.

Sono in corso le verifiche previste dalla legge che porteranno entro una quindicina di giorni all’esito finale. La decorrenza del nuovo appalto sarà dal 1 giugno 2019.

“In un periodo economico delicato come quello che stiamo attraversando, assicuriamo continuità ad un servizio importante per la collettività senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie – spiega Patrizia Lanfredi, assessore alle Politiche Sociali – In linea con quanto fatto negli ultimi anni, il Comune finanzia più del 50% dei costi di gestione: ciò ha permesso di non fare alcun aumento delle rette”.