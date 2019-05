Andora. Andora e il suo “Festival AG Noir” al 32esimo Salone del Libro di Torino che si svolgerà dal 9 al 13 maggio 2019. Nel programma ufficiale della più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria, il Comune di Andora sarà presente con una conferenza, in programma il 10 maggio, alle 15, dal titolo “Criminalità e scelte investigative tra finzione e realtà” animato da importanti protagonisti del mondo dell’investigazione e della criminologia come Biagio Carillo Tenente Colonnello dell’Arma, scritttore, Roberto Centazzo Ispettore Superiore della Polizia di Stato, scrittore di noir e Alessandro Meluzzi psichiatra, criminologo, scrittore e opinionista televisivo.

Inoltre, Andora sarà ospite per i 5 giorni di Salone nello stand della casa editrice Il Rio edizioni che da quest’anno è partner tecnico del “Festival AG Noir” e stamperà la raccolta con i dieci racconti vincitori del concorso letterario andorese.

“E’ una soddisfazione grandissima vedere il nome di Andora e il nostro Festival AG Noir nel programma ufficiale del Salone del Libro di Torino a soli quattro anni dal debutto della rassegna su cui abbiamo lavorato tanto con l’obiettivo di creare un prodotto di qualità: una vetrina per scrittori emergenti e affermati che ponesse il nostro Comune all’attenzione nazionale oltre a regalare piacevoli serate al pubblico”, – ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis.

“Mi sarebbe piaciuto condividere questa soddisfazione con il compianto Andrea G Pinketts, padrino del Festival andorese e che del Salone è stato grande protagonista: Andrea ha creduto nell’energia propositiva di Andora e della sua comunità che non ha mai mancato di dare sostegno alla manifestazione come sponsor, creando allestimenti e vetrine a tema o ospitando anche inedite presentazioni di libri sulla spiaggia a contorno di quelle serali nei giardini di Tagliaferro. Idealmente tutte queste persone, che ringrazio, saranno con noi al Salone”, ha concluso il primo cittadino.

Nella prestigiosa vetrina di Torino si consuma una anteprima del Festival estivo “AG Noir” con una conferenza che avrà come testimonial importanti personaggi del mondo dell’investigazione e della criminologia.

Il convegno di venerdì 10 maggio, alle 15, nella Sala Superfestival Pad. 3 vedrà fra i relatori oltre al sindaco di Andora Mauro Demichelis, ideatore e promotore del “Festival AG Noir” con il compianto Andrea G Pinketts, Christine Enrile, direttore artistico del Festival,Biagio Carillo Tenente Colonnello dell’Arma, Comandante dei Nas di Alessandria, criminologo, saggista e scrittore di noir, Roberto Centazzo Ispettore Superiore della Polizia di Stato, scrittore di noir, inventore della Squadra speciale Minestrina in brodo e del programma radiofonico Noir is Rock, Giulio Girondi responsabile editoriale della casa editrice Il Rio partner tecnico del Festival, Alessandro Meluzzi psichiatra, criminologo, scrittore e opinionista e Franco Vanni giornalista di Repubblica, scrittore di noir.

In quel prestigioso contesto verrà illustrata la storia del Festival, il suo debutto nel 2015 da un’idea del Sindaco del Comune di Andora Mauro Demichelis con gli scrittori Andrea G. Pinketts e Daniele G. Genova che con la direzione artistica di Christine Enrile e grazie ad un denso programma di conversazioni con scrittori, proiezioni di film, cortometraggi, incontri con giornalisti, avvocati, criminologi, progetti espositivi sulla tematica della manifestazione ed un Concorso Letterario è divenuto ormai un appuntamento fisso per gli amanti del genere e non solo.

L’appuntamento sarà inoltre occasione per presentare in anteprima nazionale la partnership fra il “Festival Ag Noir”, e la casa editrice IL Rio Edizioni che, quest’anno, curerà la pubblicazione e la divulgazione dell’Antologia contente i 10 racconti noir vincitori della selezione fra tutti quelli partecipanti alla quinta edizione del “Concorso Letterario AG Noir”. Gli autori quest’anno hanno scritto ispirandosi alle seguenti parole chiave: Musica e morte.

La giuria è già al lavoro per selezionare i vincitori che saranno proclamati l’11 luglio durante una delle date del “Festival AG Noir” che si svolgerà dal 9 al 13 luglio ad Andora, nell’Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro, il cuore culturale della città.