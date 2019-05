Andora. “Pienone in frazione San Pietro – Molino Nuovo: grande interesse per le nostre proposte per continuare a rinnovare Andora”. Lo dichiara Mauro Demichelis, candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio sostenuto dalla lista “Andora Più – Demichelis Sindaco”, a margine dell’incontro con la frazione San Pietro – Molino Nuovo, svoltosi ieri sera.

Un appuntamento che ha registrato una grande partecipazione. “Abbiamo illustrato i tanti interventi effettuati in questi cinque anni: rifatta completamente la pavimentazione della strada di Molino, dissestata da anni, sbloccate le pratiche relative ai permessi di agibilità delle cooperative, realizzata una nuova fermata dell’autobus e aumentate le corse dei mezzi pubblici, in parte migliorata la borgata che ospita il Presepe Vivente. È stato aperto un nuovo centro sociale, che mancava nella frazione, come punto ricreativo per le persone di una certa età”, aggiunge Demichelis.

“Un’opera di rinnovamento che non si ferma. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori della rotonda per girare verso la zona dove stanno gli abitanti delle cooperative, opera da tempo richiesta dal territorio. Grazie a tutti per la grande partecipazione. Il rinnovamento continua”, conclude Mauro Demichelis.