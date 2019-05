Andora 2019, il videomessaggio di Demichelis: “Grande impegno e tanta attenzione per le esigenze dei cittadini”

Andora. A una settimana dal voto Mauro Demichelis, sindaco di Andora e candidato sindaco alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, fa il punto sulla campagna elettorale con un video messaggio agli andoresi.

“Qualche minuto con voi per fare il punto sulla campagna elettorale – afferma – In questi giorni stiamo incontrando tante persone, per parlare dei traguardi raggiunti e dei nuovi obiettivi. Tanti argomenti che stanno a cuore degli andoresi, come per esempio la pista ciclabile, il punto prelievi e il nuovo polo medico”.

“Grande impegno e tanta attenzione per le esigenze degli andoresi”, conclude Demichelis.