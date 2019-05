Anche Alassio alla “Giornata Regionale della Polizia Locale”

Alassio. Anche il Comune di Alassio ha partecipato alla “Giornata Regionale della Polizia Locale” a istituita il 27 dicembre scorso con apposita legge regionale con la volontà di rafforzare il legame tra cittadinanza e istituzione e consolidare il senso di appartenenza a corpi di polizia locale.

Stamani a Genova, alla presenza delle autorità regionali e cittadine, si sono raccolti i sindaci e i comandanti della polizia municipale di tutti i comuni liguri per la prima edizione della Giornata. Un invito, quello dell’assessore e vicepresidente della giunta regionale Sonia Viale, che è stato prontamente accolto dal sindaco di Alassio Marco Melgrati e dal comandante della polizia municipale alassina Francesco Parrella.

Una data non casuale quella del 3 maggio, individuata nell’ambito del Comitato tecnico consultivo di polizia locale: il 3 maggio del 1957 Papa Pio XII con Lettera Apostolica nominò San Sebastiano patrono della Polizia Locale.

“Questa giornata – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – è dedicata a tutti coloro che svolgono questo lavoro con dedizione e impegno quotidiano. Questa prima Giornata della Polizia Locale ha un significato ancor più pregnante, perché cade a pochi mesi dal crollo di ponte Morandi: sono orgoglioso di premiare non solo gli agenti che si sono distinti per meriti speciali ma anche i comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno per l’instancabile impegno profuso nell’immediatezza della tragedia e nei giorni e mesi successivi. A tutti loro vanno il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine”​

“Una bella iniziativa – il commento del primo cittadino di Alassio – cui abbiamo aderito nella consapevolezza del grande lavoro che quotidianamente viene svolto dalla Polizia Locale per la sicurezza e il decoro delle nostre città. Credo sia stato giusto questo momento di incontro, confronto e anche riconoscimento di un impegno costante spesso in condizioni ben lungi dall’essere ottimali”.