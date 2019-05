Anas: programmati lavori lungo l’Aurelia a Vado Ligure e tra Finale e Borgio Verezzi

Provincia. E’ stato programmato l’intervento di ripristino dell’infrastruttura di telecomunicazione collocata sul muro lato mare fra Finale Ligure e Borgio Verezzi, danneggiata a novembre dalla mareggiata di eccezionale intensità che ha colpito la riviera. Per l’esecuzione dell’intervento, lungo la via Aurelia sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 600. La limitazione sarà in vigore fino al 14 giugno nella fascia oraria 8–18, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Inoltre, per consentire alla società richiedente di spostare una sezione dell’acquedotto, da domani e fino al 22 maggio sarà in vigore il senso unico alternato al km 580,350 della statale Aurelia nel comune di Vado Ligure. La limitazione sarà attiva nei soli giorni feriali con dismissione durante i festivi e prefestivi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.