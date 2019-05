Anas, lavori sulle strade savonesi con chiusure notturne

Liguria. Anas ha programmato una serie di interventi alla rete stradale nel savonese, con due chiusure notturne che consentiranno la manutenzione degli impianti in galleria.

Da lunedì 27 a mercoledì 29 maggio, nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00, sarà chiusa al traffico la galleria ‘Alassio I’, tra il km 6,715 ed il km 9,245 della statale 717 “di Villanova di Albenga”. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale, statale Aurelia e provinciale (Sp 582 e 453).

Dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 maggio la manutenzione impianti interesserà anche le gallerie ‘Vispa’ e ‘Montegrosso’, tra il km 2,045 e il km 3,910 della statale 29 “Variante di Carcare e della collina di Vispa”. Durante la chiusura la viabilità sarà indirizzata sulla provinciale 29.

Infine, sempre in provincia di Savona, prosegue l’attività di Anas in galleria ‘Capo San Donato’, tra il km 596,500 e il km 596,600 della statale 1 “Via Aurelia”, nel comune di Finale Ligure. Le attività programmate riguardano l’adeguamento del sistema di illuminazione a servizio della galleria che consiste nell’installazione di nuove lampade a led per il miglioramento degli standard di efficacia ed efficienza dell’impianto.

Per l’esecuzione dei lavori, da lunedì 27 al 9 giugno sarà in vigore il senso unico alternato nella sola fascia oraria notturna 23:00 – 6:00, esclusi i giorni festivi.