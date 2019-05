Pallare. Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, si è disputato il quadrangolare la cui vincente è entrata a far parte delle quattro squadre che si contenderanno la vittoria del campionato Amatori Val Bormida 2018/19 di calcio a 5.

Inaspettatamente il Proncii Pub non ha potuto partecipare a causa delle numerose assenze per motivi di salute; pertanto, il torneo si è ridotto ad un triangolare.

La serata, comunque, come da pronostico, si è svolta in un clima di totale equilibrio. Alla fine della contesa le Cengiadi.it hanno avuto la meglio su Bar Bologna e A.S.Oreta.

Il Bar Bologna, complice l’infortunio occorso a Gentili, non ha potuto esprimere il suo gioco consolidato nell’arco della stagione e A.S.Oreta a causa della panchina corta ha avuto difficoltà a mantenere i ritmi alti di gioco.

Da entrambe le formazioni ci si attende che la prossima stagione tornino ad avere il ruolo da protagoniste che hanno sempre ricoperto nelle passate edizione.

Capitolo a parte per Cengiadi.it, squadra che ha vinto due volte sia nel risultato che nella sportività. In una serata dove i pronostici non erano dalla sua parte, ha dimostrato una solidità di gioco invidiabile con giocatori concentrati su ogni palla che non hanno concesso molto agli avversari.

Da evidenziare che durante la partita con il Bar Bologna, in un momento cruciale dell intera stagione, all’infortunio di Gentili due ragazzi in campo delle Cengiadi, volontari presso la Croce Bianca, hanno lasciato il terreno di gioco facendosi sostituire per prestare soccorso all’avversario, in attesa che venisse visitato da medici competenti. Un particolare ringraziamento da parte dall’organizzazione va a questi due ragazzi e alla dirigenza delle Cengiadi.it.

Di seguito i tabellini.

Cengiadi.it – A.S.Oreta 3-1

Cengiadi.it: Donadio, A. Piana, Talento, Pregliasco, Tagliero, Bertone, Y. Piana, Ismail

A.S.Oreta: Martinello, Castiglia, Kasaj, Deandreis, A. Kararaj, M. Kararaj

Reti Cengiadi.it: Tagliero (1), Talento (1), A. Piana (1)

Reti A.S.Oreta: A. Kararaj (1)

Bar Bologna – Cengiadi.it 3-3 (4-5 d.c.r.)

Bar Bologna: Dolermo, Gentili, Odella, Di Noto, Paglionico, Ceccarel, Garau, Lulaj

Cengiadi.it: Ismail, A. Piana, Talento, Pregliasco, Tagliero, Bertone, Y. Piana, Donadio

Reti Bar Bologna: Odella (2), Lulaj (1)

Reti Cengiadi.it: Tagliero (3)

A.S.Oreta – Bar Bologna 3-4

A.S.Oreta: Martinello, Castiglia, Kasaj, Deandreis, A. Kararaj, M. Kararaj

Bar Bologna: Dolermo, Odella, Di Noto, Paglionico, Ceccarel, Garau, Lulaj

Reti A.S.Oreta: M. Kararaj (2), Kasaj (1)

Reti Bar Bologna: Paglionico (2), Di Noto (1), Lulaj (1)

Cengiadi.it, squadra che accede alla semifinale