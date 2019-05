Pallare. Nella serata di lunedì 6 maggio si sono tenute le semifinali di andata del girone di Promozione: New Team contro Frecce Azzurre e Nati per Crescere contro S.C.Arsenal.

Nel primo incontro si sono viste due formazioni molto equilibrate: un match giocato a ritmi molto alti che alla fine ha visto prevalere le Frecce Azzurre per una sola rete.

Foto 3 di 3





Pertanto il discorso qualificazione in merito a questa sfida è ancora molto incerto sara sicuramente interessante assistere alla semifinale di ritorno.

Nella seconda partita i Nati per Crescere hanno dilagato contro lo S.C.Arsenal con un risultato molto ampio che mette la formazione vincente in una situazione di tranquillità nell’ottica del ritorno.

Risultato che però penalizza eccessivamente lo S.C.Arsenal che ha espresso un buon gioco nonostante l’infortunio del portiere Brioschi e la mancanza di cambi in panchina.

Venerdì 10 maggio si terranno le semifinali di andata del girone di Eccellenza per il titolo del campionato Amatori Val Bormida.

Di seguito i tabellini.

New Team – Frecce Azzurre 5-6

New Team: Ghiso, Valenti, Paloci, Negro, Martinez, Parisi, Diana

Frecce Azzurre: E. Panelli, J. Panelli, Musetti, Bergamo, Garbarino, Bonifacino, Levratto, Astigiano, Varacalli

Reti New Team: Paloci (2), Negro (1), Parisi (1), Diana (1)

Reti Frecce Azzurre: Garbarino (2), Bonifacino (2), Bergamo (1), Varacalli (1)

Nati per Crescere – S.C.Arsenal 8-1

Nati per Crescere: Bracco, Carle, Niello, Valle, Delpiano, Marenco

S.C.Arsenal: Brioschi, Martorana, Esposito, Leone, Olivero

Reti Nati per Crescere: Valle (3), Marenco (2), Carle (2), Delpiano (1)

Reti S.C.Arsenal: Olivero (1)

Frecce Azzurre