Pallare. Nella serata di ieri, lunedì 13 maggio, il girone di Eccellenza del campionato Amatori Val Bormida ha stabilito le sue due finaliste.

Nella prima semifinale la Caffetteria Regio ha avuto la meglio sulle Cengiadi con una netta vittoria, come all’andata, approdando in tranquillità alla finalissima, con il solito Tatti tra i migliori in campo con quattro marcature.

Nel secondo incontro la Dessino Sementi si è imposta, non senza difficoltà, contro la formazione dei Ciucateri F.C., al termine di una partita molto equilibrata che solo nel finale, grazie ad un ottimo gioco di squadra, l’ha vista prevalere.

Non resta che attendere venerdì 24 maggio quando si conoscerà la vincitrice del torneo Campionato Amatori Val Bormida. Alla luce del calcio espresso da queste due formazioni lo spettacolo sarà garantito ed è impossibile pronosticare una favorita alla vittoria finale.

Venerdì 17 maggio si svolgeranno le semifinali del girone di Promozione che determineranno le finaliste.

Di seguito i tabellini.

Caffetteria Regio – Cengiadi.it 11-4

Caffetteria Regio: Galliano, Caruso, Tacchini, Antezza, Tatti, Paglionico, Schionatti, Abbaldo

Cengiadi.it: Donadio, A. Piana, Talento, Tagliero, Civello, Bertone, Y. Piana

Reti Caffetteria Regio: Tatti (4), Schionatti (3), Abbaldo (2), Caruso (2)

Reti Cengiadi.it: A. Piana (1), Bertone (1), Civello (1), Tagliero (1)

Ciucateri F.C. – Dessino Sementi 0-3

Ciucateri F.C.: Miraglia, Pizzorni, Prando, Prandi, A. Rossi, G. Rossi

Dessino Sementi: Caputo, Torrello, Chiarlone, Finocchiaro, Crispino, Belerio, Briano, Ferraris, Ghiglia

Reti Dessino Sementi: Chiarlone (2), Belerio (1)

Caffetteria Regio vs Cengiadi.it

Dessino Sementi vs Ciucateri F.C.