Pallare. Serata avvincente, venerdì 17 maggio al Palapallare, con il ritorno delle semifinali del girone di Promozione calcio a 5 Val Bormida.

I Nati per Crescere hanno giocato una partita di contenimento forti del cospicuo vantaggio dell’andata, mentre lo S.C.Arsenal, con un atteggiamento offensivo ed una grinta seconda a nessuno, seppur vincendo, non è riuscito a ribaltare il risultato al netto delle due gare.

Lo S.C.Arsenal lascia il torneo soprattutto a causa di episodi sfortunati inerenti ad infortuni, ma si trattava di un gruppo coeso che con un po’ più di fortuna avrebbe sicuramente ambito al traguardo finale.

Il secondo incontro, estremamente equilibrato, è partito con un leggero vantaggio per le Frecce Azzurre di Pallare nei confronti della squadra rivelazione del torneo, la New Team.

Primo tempo nel quale le Frecce Azzurre hanno avuto la meglio; secondo tempo dove la New Team ha approfittato del calo della squadra avversaria recuperando ben tre reti. Al termine della gara la squadra di Pallare si impone sia all’andata che al ritorno con gol di scarto.

La New Team che esce a testa alta, dimostrandosi una squadra che ha saputo regalare simpatia oltre che un bel gioco, soprattutto nel quadrangolare per accedere alle semifinali.

Venerdì 24 maggio Frecce Azzurre e Nati Per Crescere si giocheranno il titolo di Promozione del campionato Amatori Val Bormida di calcio a 5.

Di seguito i tabellini.

S.C.Arsenal – Nati per Crescere 4-3 (andata 1-8)

S.C.Arsenal: Bozzolasco, Martorana, Leone, Rizzolo, Parodi, Olivero

Nati per Crescere: Bracco, Marenco, Carle, Valle, Delpiano, Niello

Reti S.C.Arsenal: Leone (3), Parodi (1)

Reti Nati per Crescere: Valle (1), Carle (1), Marenco (1)

Frecce Azzurre – New Team 6-5 (andata 6-5)

Frecce Azzurre: E. Panelli, Musetti, Bagnasco, Y. Panelli, Varacalli, Garbarino, Astigiano, Bergamo, Bonifacino

New Team: Diana, Negro, Paloci, Parisi, Valenti, Martinez

Reti Frecce Azzurre: Garbarino (2), Bonifacino (2), Bergamo (1), Varacalli (1)

Reti New Team: Paloci (2), Negro (2), Parisi (1)

Nati per Crescere vs S.C.Arsenal

Frecce Azzurre vs New Team

Martorana in azione

Christian Bonifacino (Frecce Azzurre)