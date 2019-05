Altare, perde il controllo dell’auto allo svincolo della A6: donna in ospedale

Altare. Incidente stradale intorno alle 18,30 allo svincolo del casello autostradale di Altare dove una donna ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail.

Per soccorrerla è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Carcare che l’ha accompagnata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per alcune contusioni.

Nell’incidente, che probabilmente è stato provocato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.