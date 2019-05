Altare. Un capriolo adulto, investito da un’auto ad Altare, è stato ricoverato dai volontari della Protezione Animali savonese nella stalla di una collaboratrice dell’associazione residente poco lontano.

L’animale era momentaneamente paralizzato alle gambe dall’impatto ma si è ripreso molto presto, dimostrando di non aver subito lesioni permanenti; è divenuto rapidamente molto vivace e desideroso di andarsene e, per questo e onde evitare che, come spesso accade, un collasso lo uccidesse, è stato organizzato il suo trasporto notturno in un bosco vicino, in cui si è poi inoltrato finalmente libero.

“Il recupero degli ungulati (cinghiali, caprioli e daini) è comunque affidato dalla Regione Liguria agli Ambiti Territoriali di Caccia ma, quando è possibile e fattibile l’Enpa, che si occupa a titolo volontario – con un solo contributo economico parziale della regione stessa, quest’anno in ritardo – del soccorso di tutti gli altri animali selvatici feriti ed in difficoltà, collabora volentieri”, hanno fatto sapere dalla Protezione Animali Savonese.