Alluvione del 29-30 ottobre, online procedure per risarcimento danni segnalati al Comune di Alassio

Alassio. L’assessorato alla Protezione Civile informa che con Decreto n. 11/2019 e n. 14/2019 del Commissario delegato, incaricato con Ordinanza C.D.P.C. n. 558/2018, sono state esplicitate le modalità con le quali richiedere contributo per i soggetti privati ed assimilati che hanno presentato la segnalazione del danno (modello D) al Comune in cui è avvenuto il danno nei termini e con le modalità previste.

Per chiedere l’accesso al contributo è necessario compilare le domande di cui alla “Misura 1” e “Misura 2” entro i termini indicati e presentarle al Protocollo del Comune cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – modello D.

I due bandi “Misura 1” e “Misura 2” sono rivolti alle famiglie alluvionate e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti.

La “Misura 1” rappresenta un piccolo sostegno (massimo 5mila euro) per il rientro nelle abitazioni di residenza la cui funzionalità è compromessa; sono ammissibili i danni al fabbricato (non le pertinenze dello stesso), gli arredi della cucina e della camera da letto.

La “Misura 2” prevede contributi (massimo 150mila euro) per le prime (80 per cento) e seconde case danneggiate (50 per cento), comprese le relative pertinenze se aumentano il livello di resilienza dell’unità immobiliare adibita ad abitazione che ha subito danni a seguito dell’evento in oggetto; per chiedere l’accesso al bando è necessario presentare una perizia asseverata.

Si invitano pertanto le famiglie danneggiate a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie occorse per i due danni e a presentare la documentazione richiesta: per la Misura 1 entro il 30 maggio; per la Misura 2 entro il 7 giugno. Modulistica e procedure all’indirizzo https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/il-comune-informa.