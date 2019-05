Agg. ore 9: Il vento continua a fare “strage” di alberi e piante. Si segnalano, tra le altre, cadute in via Pozzobonello ed in via Famagosta a Savona e sul lungomare Diaz a Ceriale. Si segnala la presenza di numerosi rami sulla carreggiata della strada del Cadibona.

Provincia. Così come previsto dal bollettino Arpal diramato nella giornata di ieri, nelle ultime ore lo stato di allerta meteo gialla ha portato, nel savonese e più in generale in tutta la Liguria, piogge, forte vento e persino qualche grandinata.

Come quella che, questa notte, si è verificata a Ceresa, sopra ad Alpicella a Varazze (immortalata nella foto di Claudio Rossello pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Varazze se”).

Il forte vento e le piogge intense hanno causato piccoli allagamenti e la caduta di rami, uno dei quali perfino sull’autostrada tra Celle e Varazze: fortunatamente l’episodio non ha comportato feriti. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in una lunga serie di interventi su tutto il territorio provinciale.

Sul fronte della situazione meteo, ecco gli ultimi aggiornamenti di Arpal: “Dopo i rovesci temporaleschi anche con episodi di grandine che si sono verificati prima della mezzanotte in particolare nella zona tra Celle Ligure e Arenzano ( e che ha comportato l’attivazione di numerosi bacini piccoli costiere nel territorio di Varazze), nelle ore successive i fenomeni più intensi sono rimasti confinati in mare. A riprova di questo fatto le cumulate dalla mezzanotte: 21.4 a Diano Castello (Imperia), 21.4 alla Diga di Giacopiane (Genova) e 20 al Lago di Giacopiane”.

“Significativi, invece, i venti settentrionali (meridionali sullo spezzino), forti con raffiche di burrasca: 105.8 chilometri orari a Monte Pennello, 99 chilometri orari ad Arenzano Porto, in provincia di Genova. Attualmente alcune celle più intense stanno affrontando il Levante genovese e la zona del Monte di Portofino”.

Ricordiamo che l’allerta meteo gialla interesserà tutte le zone di allertamento della Regione (bacini medi e piccoli) fino alle 15 di oggi, domenica 5 maggio.